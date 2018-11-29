"Прикоснитесь к истокам классического хоккея". Дацюк приглашает на "Классику"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк приглашает болельщиков на матчи "Хоккей. Классика. Петербург 2018", которые пройдут на футбольном стадионе "Санкт-Петербург", сообщает Федерация хоккея России в своем Твиттере.
16 декабря на лед выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждет армейское дерби – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Обе игры начнутся в 17.00 и будут проходить при закрытой крыше стадиона, что обеспечит болельщикам максимальный уровень комфорта.
В текущем сезоне Дацюк провел 28 матчей и набрал 23 (6+17) очков.
💥Не каждый день на хоккей приглашает олимпийский чемпион Павел Дацюк, но здесь именно такой случай. 16 и 22 декабря в Петербурге пройдут два главных матча этой зимы.– Хоккей России (@russiahockey) 29 ноября 2018 г.
Игры, которые станут частью спортивной истории. Идём на Классику, идём на рекорд 💪🏻https://t.co/Wc1M1BhyCu pic.twitter.com/k8y0IaQluN