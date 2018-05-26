Президент "Витязя": "Уверены, что Белов сможет вернуть "Витязь" в плей-офф"

Президент "Витязя" Михаил Головков в интервью "Известиям" отметил, что верит в главного тренера Валерия Белова. Также он добавил, что бюджет клуба не изменится, но перед командой будут ставиться высокие задачи.

– Вы еще до олимпийского перерыва объявили, что не будете увольнять Валерия Белова с поста главного тренера, хотя уже тогда "Витязь" лишился формальных шансов на плей-офф. Почему решили обойтись без изменений?

– У него уже был контракт на два года. Мы сказали, что оставляем Валерия Геннадьевича, чтобы избежать ненужных разговоров о будущем команды и спокойно, планомерно готовиться к следующему сезону. Мы провели изменения в тренерском штабе – ушли Равиль Якубов и тренер вратарей Михаил Шталенков. Пришел Александр Прокопьев, а работать с голкиперами мы наняли Андрея Малкова и Симо Йоханнеса Вехвилайнена. Надеемся, что эти обновления нам помогут. А в Белова мы по-прежнему верим. Считаем, что неудачи прошедшего сезона носят объективный характер. Все-таки очень тяжело показывать один и тот же результат два сезона подряд. Но мы уверены, что Валерий Геннадьевич сможет вернуть "Витязь" в плей-офф. Верят в Белова и команду наши болельщики – судя по тому, что они продолжают ходить на наши игры, несмотря на неудачи.

– Какой результат будет для вас приемлемым? Повторение того, чего добился Белов в свой первый сезон, – выход в плей-офф? Или хотите пройти первый раунд Кубка Гагарина?

– Не хочется сейчас говорить о чем-то. Задачи будут ставиться высокие. Но все-таки будет много новичков – и иностранных, и российских. Поэтому на первых порах надо говорить не о конкретных турнирных результатах, а о том, чтобы в межсезонье сложился коллектив – мужской, амбициозный и жесткий в хорошем плане. Чтобы эти жесткость и агрессия – в хорошем смысле – проявлялись на льду. Вот этим тренерский штаб и займется в подготовительный период. А по его итогам посмотрим, на что мы можем рассчитывать в сезоне.

– Бюджет клуба изменится?

– Он будет таким же, как и в прошедшем сезоне. Есть определенные цифры, которые мы можем себе позволить, но за рамки которых не выходим. Всё стабильно.