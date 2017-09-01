Президент "Витязя: "Тренерский штаб доволен легионерами"

Президент "Витязя" Михаил Головков подчеркнул, что тренерский штаб команды доволен выступлением своих иностранных игроков в КХЛ. В составе подольцев в новом сезоне дебютировали четыре легионера: защитники Никлас Бурстрем, Войтек Мозик и форварды Ессе Манкинен и Йакко Риссанен.

– У нас были довольно неплохие матчи в Питере и Минске. С Ярославлем немного не хватило, хотя там могли захватить очки, – приводит ТАСС слова Головкова. – Сейчас начало сезона, все вкатываются, за исключением новых иностранцев. Все притираются друг к другу, Валерий Белов ими доволен.

В Питере в овертайме мы были даже ближе к победе, чем СКА. Мы играли очень самоотверженно, достойно, выглядели ничуть не слабее. Как мне сказали, Владимир Иванович Федосов после окончания игры говорил, что с такой командой, как "Витязь", СКА не должен терять очки. Я с ним в корне не согласен: пусть скажет спасибо, что они взяли два очка, а не одно.