Президент "Витязя": "Никаких вопросов к тренерскому штабу нет, он продолжит работу"

Президент "Витязя" Михаил Головков отметил, что у руководства "богатырей" нет никаких претензий к команде по матчу регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:4). Головков также добавил, что тренерский штаб продолжит свою работу в подмосковном клубе.

– По матчу со СКА нет никаких претензий к команде, – цитирует ТАСС Головкова. – По предыдущим играм они, конечно, могут быть, у тренерского штаба есть вопросы к хоккеистам по выполнению игрового задания, дисциплины. Сложно выиграть, если забиваешь только один гол. Но никаких вопросов к тренерскому штабу нет, он продолжит работу.

Напомним, что "Витязь" в текущем сезоне занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 29 очков в 27 матчах.