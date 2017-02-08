Президент СКА Тимченко заявил, что является и совладельцем "Куньлуня"

Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что является совладельцем еще одного клуба - "Куньлуня". "Красная звезда" дебютировала в КХЛ в этом сезоне и является первой командой в лиге из Поднебесной.

- Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта, в частности я являюсь совладельцем клуба "Куньлунь", который играет в КХЛ, - приводит "Р-Спорт" слова Тимченко. - Я вижу большие перспективы в развитии вот этой коммерческой составляющей.

Поскольку китайский рынок огромен, когда нам удастся добиться интересных результатов в развитии китайского хоккея и поднять его на высочайший уровень, тогда мы будем получать дивиденды. Это реклама, это спонсоры. Я вижу в этом реальные перспективы развития коммерческой составляющей.