10:51 | Хоккей — КХЛ

Президент СКА: "Нюансов по нашей новой арене в Петербурге много, но процесс уже запущен"


Президент СКА, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко отметил, что вопрос по новому хоккейному дворцу в Санкт-Петербурге сложный. Тимченко также добавил, что при постройке новой арены возникают много технических нюансов.

– Вопрос по новому хоккейному дворцу в Санкт-Петербурге сложный, мы работаем, специалисты от города и от клуба занимаются им, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Есть различные нюансы, по архитектуре, с местными законами – много технических вопросов. Но самое главное, что процесс пошел, мы движемся в правильном направлении, и это радует.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20171102/1128109966.html

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