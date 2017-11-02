Президент СКА: "Нюансов по нашей новой арене в Петербурге много, но процесс уже запущен"

Президент СКА, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко отметил, что вопрос по новому хоккейному дворцу в Санкт-Петербурге сложный. Тимченко также добавил, что при постройке новой арены возникают много технических нюансов.

– Вопрос по новому хоккейному дворцу в Санкт-Петербурге сложный, мы работаем, специалисты от города и от клуба занимаются им, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Есть различные нюансы, по архитектуре, с местными законами – много технических вопросов. Но самое главное, что процесс пошел, мы движемся в правильном направлении, и это радует.