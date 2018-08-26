Президент "Локомотива": "Решение по легионерам продумано, мы же не дураки"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев прокомментировал уход из клуба Давида Деарне и Максима Тальбо. Оба канадца этим летом перешли в "Авангард". Деарне присоединился к "Локо" в июле, а Тальбо в феврале продлил контракт на сезон-2018/19.

- Иногда удивляюсь, откуда столько всего новостного. Мы же не дураки, не дураки работают в клубе, - цитирует "РИА Новости" Яковлева. - Мы прекрасно понимаем, что нам необходимы игроки, которые вписываются в нашу стратегию, вписываются в наши игровые связки. Решение по легионерам было продумано, оно принято коллегиально, но, прежде всего, его принял тренерский состав.

Глубину рассуждений наших рассказывать нет смысла. Но скажу, что трансфер Деарне был согласован с Дмитрием Квартальновым. Ни у кого не должно быть мыслей, что кто-то в клубе принял решение, а отвечать главному тренеру.