Президент "Локомотива" о молодежи клуба: "Мы же не глупые люди, бережем каждого игрока"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев после победы над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о стратегии ярославского клуба.

- Эйфории нет, выполняем задуманное, - отметил Яковлев. - Молодежь постепенно выходит на первые роли.

- Александр Елесин - игрок уровня сборной?

- Давно.

- У вас столько молодых хоккеистов, не боитесь, что кто-нибудь может пропасть?

- Что значит пропасть?

- Не получит своего шанса.

- Мы же не глупые люди, бережем каждого игрока, и каждый получит шанс.

- Почему остальные клубы боятся так доверять молодежи?

- Это очень сложно, большая работа, многолетняя, большие риски.

- Но вы готовы рисковать.

- Мы не готовы, мы рискуем.

- Следите за рынком НХЛ? Могут освободиться игроки с просмотровыми контрактами.

- Игроков мало, клубов много, большая конкуренция. Я не думаю, что мы будем участвовать в этом, большие затраты. Наша стратегия такова, что мы пытаемся дать дорогу молодым и не заниматься дорогостоящими проектами.

- А с теми, кто тратит много денег на новых хоккеистов, с ними реально бороться в плей-офф?

- Почему нет?

- Там решают опытные хоккеисты.

- А у нас их нет? Салак, Крунвалль, Накладал, Контиола, Козун, Локтионов.

- Исключение двух команд облегчило ситуацию на рынке?

- Нет. На рынке оказались среднего уровня хоккеисты, которые нас мало интересуют.

- Не было попыток подписать того же Дениса Зернова?

- Нет, зачем, у нас своей молодежи хватает.

- Вы довольны теми легионерами, что у вас есть?

- Будем довольны, когда выиграем чемпионат. Но те, кто у нас есть, мы ими восхищаемся - они сильные игроки и хорошие люди. (Михаил Зислис)