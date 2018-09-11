Президент "Локомотива" о молодежи клуба: "Мы же не глупые люди, бережем каждого игрока"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев после победы над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о стратегии ярославского клуба.
- Эйфории нет, выполняем задуманное, - отметил Яковлев. - Молодежь постепенно выходит на первые роли.
- Александр Елесин - игрок уровня сборной?
- Давно.
- У вас столько молодых хоккеистов, не боитесь, что кто-нибудь может пропасть?
- Что значит пропасть?
- Не получит своего шанса.
- Мы же не глупые люди, бережем каждого игрока, и каждый получит шанс.
- Почему остальные клубы боятся так доверять молодежи?
- Это очень сложно, большая работа, многолетняя, большие риски.
- Но вы готовы рисковать.
- Мы не готовы, мы рискуем.
- Следите за рынком НХЛ? Могут освободиться игроки с просмотровыми контрактами.
- Игроков мало, клубов много, большая конкуренция. Я не думаю, что мы будем участвовать в этом, большие затраты. Наша стратегия такова, что мы пытаемся дать дорогу молодым и не заниматься дорогостоящими проектами.
- А с теми, кто тратит много денег на новых хоккеистов, с ними реально бороться в плей-офф?
- Почему нет?
- Там решают опытные хоккеисты.
- А у нас их нет? Салак, Крунвалль, Накладал, Контиола, Козун, Локтионов.
- Исключение двух команд облегчило ситуацию на рынке?
- Нет. На рынке оказались среднего уровня хоккеисты, которые нас мало интересуют.
- Не было попыток подписать того же Дениса Зернова?
- Нет, зачем, у нас своей молодежи хватает.
- Вы довольны теми легионерами, что у вас есть?
- Будем довольны, когда выиграем чемпионат. Но те, кто у нас есть, мы ими восхищаемся - они сильные игроки и хорошие люди. (Михаил Зислис)