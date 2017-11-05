Президент "Локомотива": "Мы никогда не превысим потолок зарплат КХЛ"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев отметил, что самая затратная часть бюджета у всех клубов КХЛ – это расходы на зарплату. Яковлев также добавил, что железнодорожники никогда не превысят потолок зарплат КХЛ.

– Самая затратная часть бюджета у всех клубов КХЛ – это расходы на зарплату, – цитирует ТАСС Яковлева. – В этой части у "Локомотива" также есть четкая позиция – мы никогда не будем превышать потолок зарплат, установленный КХЛ, – сказал Яковлев. – Исходя из этого, я могу сказать, что наш бюджет не вырос. С другой стороны, у клуба появилась новая база – многофункциональный комплекс, который требует денег на содержание.

Мы будем перенаправлять туда средства, освобождающиеся из-за планируемого снижения потолка зарплат для того, чтобы комплекс эффективно работал и позволял нам еще более качественно готовить собственный резерв.