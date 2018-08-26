Президент "Локомотива": "Красоткин возглавит первую команду, как только созреет"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев выразил надежду, что в будущем главную команду примет Дмитрий Красоткин. Под его руководством "Локо" сегодня второй раз выиграл Кубок мира среди молодежных команд. Также на его счету два Кубка Харламова.

- Дмитрий Красоткин для нас очень важный человек, он 16 сезонов провел в "Локомотиве", был капитаном команды. Конечно, мы будем очень внимательно за ним следить, помогать ему. Мы надеемся на него, он возьмет первую команду, как только созреет. Не думайте, что мы не мечтаем об этом, - цитирует "РИА Новости" Яковлева.