Президент Кубка Шпенглера: "КХЛ тяжело войти в Швейцарию"

Президент Кубка Шпенглера Марк Джианола считает, что КХЛ будет сложно добиться популярности в Швейцарии. Осенью 2018 года в Цюрихе прошли два матча КХЛ. Рижское "Динамо" сыграло со СКА и с ЦСКА.

- КХЛ тяжело войти в Швейцарию, но есть много других стран, где хоккей не так хорош, как у нас, - цитирует ТАСС Джианолу. - Есть шанс у КХЛ, что они могут расширяться. Уровень игры команд различный, СКА и ЦСКА играют невероятно, другие команды не такие, но матчи в Цюрихе были хорошими. КХЛ нужно идти в большие города, где много зрителей, и так хоккей сможет расти во всей стране.

В субботу было объявлено об участии уфимского "Салавата Юлаева" в Кубке Шпенглера 2019 года.

- Хорошо, что "Салават" к нам приедет, это отличная команда из КХЛ, и мы счастливы, что они настроены победить. У нас высокий уровень, нелегко выиграть наш турнир, но у "Салавата" есть все шансы выиграть Кубок Шпенглера, - отметил Джианола.