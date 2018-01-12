Президент КФК: "Барыс" пересмотрит состав легионеров и привлечет еще больше своих воспитанников"

Президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин отметил, что в следующем сезоне команда может претерпеть изменения из-за неудачного выступления в этом году. Напомним, что на данный момент в лиге выступает "Барыс", который в этом сезоне имеет шансы не попасть в плей-офф.

– Есть смысл пересмотреть состав наших легионеров, мы об этом думаем, – цитирует "Р-Спорт" Мамина. – Вы узнаете по окончании сезона, все решения будут уже после окончания чемпионата. Этот сезон получился не таким, как мы ожидали в самом начале. Старт был многообещающим, мы шли на первом месте в Восточной конференции. Но после нас стали преследовать неудачи, мы набрали очень мало очков. Сейчас шансы на попадание в плей-офф минимальные.

70 процентов игроков к нам пришли из чемпионата Казахстана, мы пошли на это. Процесс будет продолжаться, и в следующем сезоне мы будем привлекать еще больше своих воспитанников. Тех ребят, которые играют в чемпионате Казахстана и могут добавить в мастерстве. Может, этот сезон сопровождается сменой поколений, поэтому и нет стабильности в результате.