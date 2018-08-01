Президент ЦСКА объявил о подписании Хансена

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейскую команду пополнил 32-летний датский нападающий Янник Хансен.

- Да, ЦСКА пополнил Янник Хансен, - сказал Есмантович в эфире "Радио Маяк". - Это игрок, который понимает, что такое голеадор, что такое борьба, столкновения, потому что 11 лет играл в НХЛ. Он адаптирован под европейские площадки и каждый год вызывается в национальную сборную. У него будет около 20 минут игрового времени каждый матч.

В минувшем сезоне Хансен выступал в составе "Сан-Хосе Шаркс". Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.