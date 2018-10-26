Президент ЦСКА: "Наши критики - удивительные люди"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о том, что думаете о критике в адрес армейского клуба.

- Как вы относитесь к высказываниям критиков, что ЦСКА играет в скучный хоккей?

- Наши критики - удивительные люди. Я пока не прочитал ни одного слова критики от спортсменов, профессионалов прошлого. Слышу мнения людей, умеющих задавать хорошие, правильные вопросы. Но критику от хоккеистов - например, Канарейкина, Кожевникова, Гуськова в адрес ЦСКА мы не видим. Чемпионат идет ровно. Мы его сложно начали. Арена не может стать домашней по щелчку пальцев. С учетом того, что мы проехались по Дальнему Востоку и Сибири, проведя больше 50 процентов матчей на выезде, то не вижу поводов для критики.

- Вы согласны, что ЦСКА со своими традициями обязан играть в более атакующей манере и чаще забивать?

- Все смотрели олимпийский финал, какая там была игра? Всем нужен результат. Выиграли Олимпиаду и смотрим на табло. Мы тоже сейчас смотрим на табло. (Михаил Зислис)