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11:58 | Хоккей — КХЛ

Президент "Барыса": "Мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина и пройти там как можно дальше"


Президент "Барыса" Аскар Шопобаев подчеркнул, что в межсезонье команда серьезно обновилась. Также Шопобаев заявил, что перед игроками стоит задача выхода в плей-офф Кубка Гагарина.

– Команда серьезно обновилась и омолодилась, – цитирует ТАСС Шопобаева. – Одна из основных задач тренерского штаба – дать молодым игрокам возможность набить шишки, получить опыт игры в больших матчах, а также подготовить хоккеистов для национальной сборной Казахстана. Безусловно, мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина и пройти там как можно дальше.

Напомним, что "Барыс" с 22 очками занимает четвертую строчку в Восточной конференции.

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http://tass.ru/sport/4586693

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