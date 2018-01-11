Президент "Барыса": "Менеджеры клубов КХЛ хотели бы поднять судейские вопросы, у всех накопилось"

Президент "Барыса" Аскар Шопобаев подчеркнул, что генеральные менеджеры клубов КХЛ хотели бы поднять различные судейские вопросы, которые накопились в ходе нынешнего сезона. По словам руководителя, целью беседы является повышение зрелищности матчей лиги.

– Есть вопросы по судейству, которые накопились у менеджеров, надо садиться и обсуждать их, – приводит "Р-Спорт" слова Шопобаева. – Это не жалобы. Просто мы хотим совместно решить эти вопросы, чтобы зрелищность матчей повысилась. Мы с белорусами первые, кто поддержал КХЛ, и мы будем продолжать играть.

У меня вопросы к человеку, с которым мы всегда разбираем судейские моменты – (Алексею. – Прим. "СЭ") Анисимову. На общих встречах мы просто балагурим. Но есть определенные моменты, например с "Северсталью", когда наш крохотный Жайлауов руками отбивался от агрессора, и удалили обоих.

Анисимов отвечал, что им недостаточно камер, чтобы увидеть момент. В СКА был очевидный выброс шайбы из зоны, но это не помешало Ковальчуку забить четвертый гол. Потом у Ковальчука была "рыбка", и позже лига это признала.