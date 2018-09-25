Президент "Барыса": "Клуб не имеет проблем внутри коллектива"

Президент "Барыса" Борис Иванищев отметил, что не имеет проблем внутри клуба. По его мнению, команде ничего не мешает прогрессировать в КХЛ.

– Пока результаты удовлетворяют, мы идем в зоне плей– офф, все нормально, – цитирует ТАСС Иванищева. – Конечно, был провал в Уфе (поражение 3:7), но ничего, сделали работу над ошибками и сегодня уже играли по– другому. Сейчас в команде все стабильно и спокойно, никаких конфликтов, проблем и задолженностей нет. По сравнению с прошлым годом ничего не мешает, надо просто играть.

Лавка у нас короткая, но мы надеемся на своих воспитанников. Из-за чемпионата мира, который будет у нас проходить, в команде все равно будет играть больше наших хоккеистов. Конечно, хотелось бы еще укрепиться, но пока нет конкретики.