Президент "Барыса": "Карлссон должен получить гражданство Казахстана до ЧМ-2018"

Президент "Барыса" и генеральный менеджер сборной Казахстана Аскар Шопобаев отметил, что шведский вратарь астанинского клуба Хенрик Карлссон изъявил желание получить гражданство Казахстана. Шопобаев также добавил, что голкипер должен получить паспорт до чемпионата мира-2018 в Венгрии.
– Карлссон подал документы, изъявил желание стать гражданином Казахстана, – цитирует "Р-Спорт" Шопобаева. – Мы планируем, чтобы он успел получить все документы и выступить на чемпионате мира в Венгрии. Из иностранцев ждет решения только Карлссон. Есть (Кори) Тривино, есть (Джордан) Сауторн, мы сейчас этих ребят обсуждаем. Но в этом сезоне успеет только Карлссон. Нам интересна связка вратарей Карлссон – Сергей Кудрявцев, надеемся использовать ее в Венгрии.
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Igrok Igorek
В "Снежных Барсах" подрастает классный вратарь - Каратаев. И куда ему деться при Карлсоне? Вот и смысл растить своих...
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Vladimir Semenovich
Барыс сейчас потерял свою игру, назначив тренера местного казаха, чему он может их научить? Это касается и футбола в сборной назначив местного Байсеитова, убрав Красножана, который шел верным путем приподняв сборную, потом Байсеитов и Бородюк окончательно добили дело, начатое Красножаном. Это ждет и когда-то самобытный Барыс, интересный, атакующий коллектив, а теперь что ? Две шайбы за две игры с далеко нелучшими командами КХЛ? В таком случае пусть в КХЛ попробует Сарыарка из Караганды, хуже чем Барыс в этом году она не выступит, потому что хуже не бывает, у команды нет воли.
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