Президент "Барыса": "Карлссон должен получить гражданство Казахстана до ЧМ-2018"

Президент "Барыса" и генеральный менеджер сборной Казахстана Аскар Шопобаев отметил, что шведский вратарь астанинского клуба Хенрик Карлссон изъявил желание получить гражданство Казахстана. Шопобаев также добавил, что голкипер должен получить паспорт до чемпионата мира-2018 в Венгрии.

– Карлссон подал документы, изъявил желание стать гражданином Казахстана, – цитирует "Р-Спорт" Шопобаева. – Мы планируем, чтобы он успел получить все документы и выступить на чемпионате мира в Венгрии. Из иностранцев ждет решения только Карлссон. Есть (Кори) Тривино, есть (Джордан) Сауторн, мы сейчас этих ребят обсуждаем. Но в этом сезоне успеет только Карлссон. Нам интересна связка вратарей Карлссон – Сергей Кудрявцев, надеемся использовать ее в Венгрии.