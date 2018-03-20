Президент "Автомобилиста" назвал удачным выступление клуба в нынешнем сезоне

Президент "Автомобилиста" Андрей Козицын отметил, что его команда старалась сделать все, чтобы попасть в плей-офф. Козицын также добавил, что сезон для екатеринбуржцев удался.

- Сезон закончился, я считаю, то, что мы обещали перед началом сезона, мы выполнили. Старались сделать все, чтобы попасть в плей-офф, - цитирует ТАСС Козицына. - Я считаю, мы выступили достойно, и нам не стыдно за результат, потому что по многим показателям мы впервые так выступили – и по количеству побед, и по количеству очков, и по занятому месту в общей сетке. Я считаю, сезон удался.