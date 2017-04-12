Президент "Авангарда": "У Никитина большие шансы остаться в клубе"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подчеркнул, что еще рано говорить о будущем защитника Никиты Никитина.

По его словам, у хоккеиста большие шансы остаться в клубе, но окончательное решение будет принимать главный тренер омичей Андрей Скабелка. Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин по окончании сезона покинет клуб.

– Через неделю, не раньше, ответим на этот вопрос. Я думаю, шансы у него остаться большие – это хороший мастер, тем более омский, – приводит ТАСС слова Шалаева. – Но это будет решать главный тренер после окончания весеннего тренировочного лагеря.

СМИ: Бут, Григорьев и Никитин покинут "Авангард"