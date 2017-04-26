Президент "Авангарда" Шалаев продлил контракт с клубом

Председатель совета директоров "Авангарда" и член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль заявил, что президент клуба Владимир Шалаев продлил контракт с клубом на три года. По итогам регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции и вылетел во втором раунде Кубка Гагарина в серии против "Ак Барса" (2-4).

– Договор продлен сегодня на тот же самый срок – Шалаев продолжит работу, - цитирует ТАСС Дыбаля. - Итоги спортивного сезона мы оцениваем все–таки с достаточной долей скепсиса, несмотря на то что сделали шаг вперед. Но нам пора прогрессировать и по спортивным результатам: мы понимаем, в чем наши ошибки – это ошибки и мои в том числе, я с себя ответственности не снимаю.

Считаю, что клуб с нашим составом мог пройти дальше. Все, что было, и хорошее, и плохое – это наши совместные недостатки и достижения. В целом считаю, что сработали на четыре с большим минусом.