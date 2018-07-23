Президент "Авангарда" - об "Арене Омск": "Мы будем сообщать, как развивается ситуация"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский прокомметировал ситуацию с "Ареной Омск". Ранее сообщалось, что сооружение может быть не готово к 10 сентября, когда команда должна провести первый домашний матч.

- "Арена Омск" - это дом "Авангарда", и для нас было крайне важно подойти к новому сезону в полной готовности, в том числе в плане комфорта и безопасности наших болельщиков, - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Сушинского. - В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Для реализации данных задач были привлечены лучшие ресурсы и специалисты. Отмечу, что в предыдущие годы комплексных обследований на арене не проводилось.

В настоящий момент консультации и экспертизы еще продолжаются. Но поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты. Мы будем сообщать о том, как развивается ситуация.