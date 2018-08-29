Президент "Ак Барса": "Готовы выиграть Кубок Гагарина еще раз"

Президент "Ак Барса" Наиль Маганов отметил, что хоккеистам казанского клуба будет сложно еще раз выиграть Кубок Гагарина, но они способны на это. "Ак Барс" весной 2018 года в третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина. В среду прошла презентация состава команды на сезон-2018/19.

- "Ак Барс" провел великолепный сезон. Мы вернули себе Кубок Гагарина, - цитирует "РИА Новости" Маганова. - В субботу начинается новый сезон, и задача будет сложнее. Удержать чемпионство всегда сложнее, но "Ак Барс" уже решал эту задачу (в сезонах-2008/09 и 2009/10). Команда готова к этому, - сказал Маганов на презентации. - Год назад я говорил: "Ак Барс", айда за Кубком. Сейчас я говорю: "Айда повторим".