Президент "Адмирала" – о назначении Разина: "Пригласили молодого, амбициозного, но достаточно опытного и известного тренера"

Президент "Адмирала" Заирбек Юсупов прокомментировал назначение Андрея Разина на должность главного тренера "моряков". Специалист подписал с клубом контракт на два с половиной года, до окончания сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что возглавивший "Адмирал", после отставки Александра Андриевского, Фредрик Стиллман покинул клуб. Соглашение с ним расторгнуто по соглашению сторон.

– Прежде всего, хочу сказать спасибо предыдущему тренерскому штабу во главе с Фредриком Стиллманом. Им где-то немного не повезло, они трудились в непростое для клуба и команды время, но делали свою работу хорошо, – приводит пресс-служба дальневосточников слова Юсупова. – Желаю им успехов в нелегкой тренерской деятельности.

На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб "Адмирала".

Напомним, что "Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 45 матчей набрав 45 очков.

