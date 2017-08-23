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Пресс-служба "ВТБ Ледовый дворец": "Нет никаких проблем, связанных с погодой"

Из-за сильного ливня в Москве на арене "Парк легенд" произошел потоп.
Из-за сильного ливня в Москве на арене "Парк легенд" произошел потоп.

Руководитель пресс-службы стадиона "ВТБ Ледовый дворец" Дарья Костина опровергла наличие проблем на стадионе, о которых ранее сообщал "Спорт-Экспресс". По ее словам, большое количество воды в проходе, откуда выезжает ледозаливочная машина, естественный процесс.

– В этом нет ничего необычно. Наличие воды в технической зоне – естественный процесс, связанный с подготовкой льда перед матчем, – сказала Костина.

Костина опровергла, что данная проблема связана с ливнем, который проходит в Москве. Напомним, что сегодня на этой арене сыграют "Динамо" и "Витязь". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Перед матчем "Динамо" - "Витязь" на арене произошел потоп

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Материалы других СМИ
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