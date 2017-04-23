Представитель Ковальчука не комментирует желание хоккеиста вернуться в НХЛ

Представитель форварда СКА Ильи Ковальчука Юрий Николаев не стал опровергать информацию Sportsnet о желании лидера армейской команды вернуться в НХЛ. По словам Николаева, переговоры должны проходить без лишнего внимания прессы.

– Sportsnet утверждает, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Правда ли это, и как идут переговоры о новом контракте, если вообще идут?

– Не собираюсь обсуждать переговоры Ковальчука. Любые контрактные переговоры требуют тишины. Ради чего их обсуждать?

– А что с желанием уехать?

– Не хочу это обсуждать. (Игорь ЕРОНКО)