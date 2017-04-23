13:40 | ХОККЕЙ — КХЛ

Представитель Ковальчука не комментирует желание хоккеиста вернуться в НХЛ

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Представитель форварда СКА Ильи Ковальчука Юрий Николаев не стал опровергать информацию Sportsnet о желании лидера армейской команды вернуться в НХЛ. По словам Николаева, переговоры должны проходить без лишнего внимания прессы.

– Sportsnet утверждает, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Правда ли это, и как идут переговоры о новом контракте, если вообще идут?

– Не собираюсь обсуждать переговоры Ковальчука. Любые контрактные переговоры требуют тишины. Ради чего их обсуждать?

– А что с желанием уехать?

– Не хочу это обсуждать. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Писака

в Вегасе самое место этому фигуристу

14:16

Якут Хан

Тяжело будет ему туда вернуться. Крайне тяжело.. вот когда будет конкретика, тогда и прокомментирует.

13:48