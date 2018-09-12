Председатель ВФСО "Динамо" о неудачах хоккейного клуба: "Нельзя возлагать ответственность за провалы на одного человека"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский прокомментировал игру команды на старте сезона. В пяти матчах у бело-голубых только одна победа.

- Кандидатура Владимира Воробьева была рассмотрена советом директоров еще по окончании предыдущего сезона, за нее все члены Совета проголосовали единогласно, и никаких альтернативных кандидатур ни одним из членов Совета не предлагалась, - отметил Стржалковский.

Ситуация в хоккейном клубе действительно сложная, успехи, скажем так, невыдающиеся, однако она нуждается в комплексном подходе. Решение, если оно потребуется, должно быть комплексным и взвешенным, и возлагать ответственность за провалы на одного человека нельзя. (Александр Рогулев)