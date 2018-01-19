Председатель совета директоров рижского "Динамо": "У нас нет войны с болельщиками"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис подчеркнул, что у клуба нет войны с болельщиками. Ранее руководство клуба отказало в посещении домашних матчей команды в маске ведьмы болельщику Юрию Петерсонсу по прозвищу Ведьмак Юрчик.

– У вас небольшая война с болельщиками из-за талисмана-ведьмака. Планируете ли вы ее продолжать? – вопрос Савицкису.

– Никакой войны нет. Мы очень любим и уважаем наших фанатов, они очень хорошие, но немножко запутались. Надо все-таки определиться: вы болельщики "Динамо" или какого-то символа. Который не совсем мне нравится. Который многим не нравится. Мы этот символ (ведьмака Юрчика, который ходит на матчи на добровольной основе с первого сезона "Динамо" в КХЛ. - Прим. "СЭ") терпели, но попытались выправить ситуацию, и оказалось, что болельщикам приятнее пить пиво с этим символом, поддерживать его, а не клуб. Они все-таки в первую очередь болельщики рижского "Динамо". И надо потихоньку вернуть их в это направление.

– Как это сделать?

– Будем с ними разговаривать. В ближайший понедельник мы собираемся встретиться. Сказал им: хотите – создавайте свой клуб ведьм, снимите помещение, ходите в масках и болейте за них.

– Но вы не готовы идти на компромисс?

– Почему нет? Мы же предложили: давайте сделаем положительного, веселого талисмана. Но вот этот Юрчик почему-то подумал, что он центральная фигура рижского "Динамо". Он никак не влияет на движение клуба вверх или вниз. Его просто терпели. Он заводил народ, но если вы поговорите с хоккеистами, то они скажут: мы его никогда не видели, и нас это никак не интересует. Некоторые говорят, что Юрчика убирают, потому что якобы он дурно влияет на результаты рижского "Динамо". Но это же надо быть совсем повернутым. И верить в то, что из-за какого-то фетиша происходит что-то такое.

– Но он же никак не мешал.

– Мне не мешал. Наоборот, мне казалось, что это весело и задорно. Но с самого начала приходили папы и мамы, жаловались, что дети боятся. Мы говорили: потерпите. Приходили не только ко мне, к другим сотрудникам рижского "Динамо". И говорили: когда вы уберете этот маразм? Но мы думали: ведь плохого ничего не делает. Но в какой-то момент нужно было что-то менять. Хотя мы не думали, что будет именно так. (Игорь ЕРОНКО)