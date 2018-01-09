Председатель совета директоров рижского "Динамо": "Совокупность неверных решений повлияла на результаты клуба в КХЛ"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что с приходом главного тренера Гиртса Анкипанса у команды появился характер. Савицкис также добавил, что совокупность неверных решений повлияла на результаты рижан в текущем сезоне

– Всегда, когда команда проигрывает, это не одна ошибка, а совокупность неправильных решений: поначалу мы хотели дать шанс нашему великому в прошлом игроку Сандису Озолиньшу стать тренером, но получилось, как получилось – он оказался не готов взять на себя эти обязанности, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Во– вторых, мы не очень угадали с иностранными игроками, на которых надеялись. К тому же в первых играх получили травмы ведущие хоккеисты команды, и нам пришлось перестраивать тройки и пятерки, которые наигрывались на предсезонке. Все это привело к тому, что когда начались игры в КХЛ, все было совсем неудачно, хотя подготовительный этап был проведен хорошо.

С приходом Анкипанса появился почерк, характер – команда значительно усилила свою игру по всем позициям. У нас много молодых игроков, которые поначалу не были готовы к уровню КХЛ, но сейчас постепенно подтягиваются, команда растет, сейчас на нее приятно смотреть, поэтому не обсуждается, что смена тренера пошла на пользу. Даже те матчи, которые мы проиграли, были хорошего уровня, команда ожила, немножко не везет, в частности в двух последних матчах.

Напомним, что "Динамо" занимает последнее, 13-е место в Западной конференции и лишилось математических шансов на попадание в плей-офф.