Председатель Совета директоров "Авангарда": "Сделаем все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее в Омск"

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов рассказал, когда команда будет выступать в Омске. Ранее стало известно, что в предстоящем сезоне клуб будет проводить домашние матчи в КХЛ-2018/19 на "Арене Балашихе".

- "Авангард" вернется в Омск?

- Обязательно! Мы омский клуб и будем играть в Омске, команда обязательно вернется. Переезд - временное решение. На "Арене Омск" продолжают работу эксперты, которые в скором времени дадут свое профессиональное заключение. Результаты мы сообщим, так же, как и по СКК имени Виктора Блинова, где тоже ведутся обследования. Сделаем все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее.

Мы сделаем все для того, чтобы омичи продолжали чувствовать себя частью "Авангарда". Все происходящее, на мой взгляд, только сплотит нас вместе с болельщиками вокруг клуба, иначе и быть не может, ведь мы одна семья. Сейчас уже есть множество идей, как команда будет "оставаться на связи" с Омском.

Это и организация просмотров матчей, и выезды в другие города, в том числе в Балашиху, и организация на Новый год "Зимней классики" - матчей под открытым небом. Не буду пока давать обещаний, но если все получится, возможно, мы сумеем провести в Омске несколько игр в подобном формате. "Авангард" остается омской командой, мы не меняем прописку, мы временно переезжаем и сделаем все для того, чтобы вернуться как можно раньше. Вернуться более закаленными, успешными и с чемпионским характером!