Председатель Совета директоров "Авангарда" ответил на вопрос, будет ли Бузова талисманом омского клуба

Председатель Совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов ответил на вопрос, станет ли шоумен и исполнитель популярных песен Ольга Бузова еще одним талисманов клуба.

- Многие хотят стать символом "Авангарда", - ответил Крылов. – Этому можно только порадоваться.

- Какие песни Бузовой вам нравятся?

- Я не в курсе, даже не знаю. Вообще-то у "Авангарда" уже есть свой символ, и мы с ним останемся. Конечно, я знаю, кто такая Ольга Бузова, но с ее репертуаром не знаком. Это не PR. Есть люди, которые любят эти песни, и они от чистого сердца исполнили танец. Это обычная жизнь, не вижу в этом ничего плохого. (Алексей Шевченко, "Авангард-ТВ")

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