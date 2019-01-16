Председатель совета директоров "Авангарда" Крылов: "Клуб вернется в Омск"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов рассказал корреспонденту "СЭ" о будущем "Ястребов".

– Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что, по его мнению, "Авангард" может не вернуться в Омск.

– Не верю, что он говорил, что пишут в последнее время, он человек серьезный. Он прекрасно знает, что моя идея проведения молодежного чемпионата мира в Омске как раз направлена на то, чтобы побыстрее вернуть клуб, и город получил бы много преимуществ от того, чтобы достойно подготовиться к турниру и принять много гостей. Еще раз могу сказать: когда я с Бурковым обсуждал эту идею МЧМ в Омске, он ее поддержал и всячески помогает – ему за это большое спасибо. Не знаю, кто выдергивает из контекста его слова, он такой же участник процесса – помогает нам как можно быстрее вернуться в Омск.

– То есть "Авангард" вернется в Омск?

– "Авангард" вернется в Омск. (Алексей Шевченко)

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