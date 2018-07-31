Правительство Красноярского края пока не получило заявку от "Авангарда" по поводу "Платинум Арены"

Правительство Красноярского края, на балансе которого стоит "Платинум Арена", ждет заявки от руководства "Авангарда". Однако, как отмечается, ни звонков, ни писем от омского клуба не поступало.

– У нас официального письма от ХК "Авангард" не было. Только что, буквально секунду назад, звонили на объект, с его руководством тоже никто не связывался. "Платинум Арена Красноярск" уже сдана, на нем проводить матчи можно. Если будут обращения, то, конечно, они будут рассмотрены, – цитирует gorod55.ru пресс-секретаря министерства спорта Красноярского края Алену Таскаеву.

Отметим, что со 2 по 12 марта 2019 года на ледовой арене в Красноярске пройдет Универсиада-2019. Церемонии открытия и закрытия пройдут именно на "Платинум Арене". Также на льду арены будет выступать красноярский клуб ВХЛ "Сокол".

Омский клуб до 15 августа должен предоставить КХЛ договор со спортивным сооружением о проведении домашних матчей сезона-2018/19. Если "Авангард" не уложится в срок, то не будет допущен к матчам регулярного чемпионата.

​Напомним, что "Авангард" не может выступать в Омске из-за аварийного состояния арен, чья вместимость соответствует регламенту КХЛ: "Арены Омск" и СКК им. Блинова.