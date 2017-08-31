Потрясающий гол Ларсена после прохода через всю площадку. Видео

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен стал автором гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи".

На 24-й минуте датчанин получил передачу от своего голкипера Бена Скривенса, прошел через всю площадку и поразил верхний угол ворот Константина Барулина.

Отметим, что этот гол стал шестым для уфимцев в этой встрече. После пропущенной шайбы место в воротах занял Дмитрий Шикин.