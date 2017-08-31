Потрясающий гол Ларсена после прохода через всю площадку. Видео

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен стал автором гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи".
На 24-й минуте датчанин получил передачу от своего голкипера Бена Скривенса, прошел через всю площадку и поразил верхний угол ворот Константина Барулина.
Отметим, что этот гол стал шестым для уфимцев в этой встрече. После пропущенной шайбы место в воротах занял Дмитрий Шикин.
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№18-49
Как всегда видео не работает.
18:28
Kurt
В этом матче вообще какое-то сумасшествие творится. Счет 10-3, а еще только конец 2 периода)
18:27