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18:19 | Хоккей — КХЛ

Потрясающий гол Ларсена после прохода через всю площадку. Видео

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Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен стал автором гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи".

На 24-й минуте датчанин получил передачу от своего голкипера Бена Скривенса, прошел через всю площадку и поразил верхний угол ворот Константина Барулина.

Отметим, что этот гол стал шестым для уфимцев в этой встрече. После пропущенной шайбы место в воротах занял Дмитрий Шикин.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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№18-49

Как всегда видео не работает.

18:28

Kurt

В этом матче вообще какое-то сумасшествие творится. Счет 10-3, а еще только конец 2 периода)

18:27