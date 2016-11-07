Потайчук и Петров вошли в тренерский штаб "Нефтехимика"

Тренерский штаб "Нефтехимика" пополнили два специалиста, информирует официальный сайт клуба. Ассистентами Андрея Назарова стали Андрей Потайчук и Игорь Петров. 45-летний Потайчук в качестве игрока выступал за "Крылья Советов", "Химик" (Мытищи), "Химик" (Воскресенск), "Металлург" (Новокузнецк), "Дмитров", в пражской "Спарте", а также финских ХПК, "Эссет", "Кярпят". Выступал за молодежную сборную СССР (серебряный призер чемпионата мира) и сборную России.

После завершения игровой карьеры работал в качестве тренера в "Спартаке", "Атланте" и СКА. Как главный тренер руководил "Югрой", где совмещал обязанности главного менеджера.

51-летний Петров выступал за СКА и "Спартак". 8 сезонов провел в родном череповецком "Металлурге", который позже стал называться "Северсталью". Здесь же начал карьеру тренера, сначала в фарм-клубе "Северсталь-2" ("Алмаз"), а затем и в основной команде.