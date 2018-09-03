Постма сохранит на память первую шайбу в КХЛ

Защитник "Ак Барса" Пол Постма отметил, что сохранит на память шайбу, которую забросил в матче чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (2:0). Постма забил победный гол в этой встрече и открыл счет своим заброшенным в КХЛ шайбам.

- Я сохраню шайбу на память. Поставлю рядом с шайбой из НХЛ. Мне уже передали ее. Мы отлично начали матч, не так, как в игре со СКА, - цитирует "РИА Новости" Постму. - У меня был хороший момент в начале матча, потом Батыршин (защитник "Ак Барса") отдал мне удобный пас, и я просто бросил. Конечно, чувствую облегчение. Рад забить первый гол в КХЛ.