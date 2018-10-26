Посол РФ в Австрии: "Если география КХЛ будет расширяться, это пойдет на пользу европейскому хоккею"

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский выразил мнение, что расширение географии КХЛ пойдет на пользу хоккею. В Вене проходит матч регулярного чемпионата лиги "Слован" - ЦСКА.

- Матчи КХЛ в Вене - это большое событие, - цитирует "РИА Новости" Любинского. - Рад, что российский хоккей сюда возвращается, потому что интерес к нему очень большой. Международный авторитет КХЛ растет, и если география будет расширяться, это пойдет на пользу европейскому хоккею. Вынесенные матчи полезно проводить для хоккейных болельщиков. С другой стороны, Вена – очень сильное место притяжения туристов, так что если КХЛ будет регулярно здесь присутствовать, то аншлаг всегда обеспечен.