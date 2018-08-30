12:34 | Хоккей — КХЛ

После матча "Спартак" - "Амур" на видеокубе "ЦСКА Арены" покажут игру "Зенит" - "Спартак"


Болельщики, которые придут посмотреть матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Амуром", смогут посмотреть трансляцию игры шестого тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и красно-белыми на видеокубе "ЦСКА Арены" в "Парке Легенд".

 

"Спартак" - "Амур" пройдет 2 сентября, начало игры - 17.00 по московскому времени. Матч "Зенит" - "Спартак" на стадионе "Санкт-Петербург стартует на два часа позже.

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