После матча "Спартак" - "Амур" на видеокубе "ЦСКА Арены" покажут игру "Зенит" - "Спартак"

Болельщики, которые придут посмотреть матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Амуром", смогут посмотреть трансляцию игры шестого тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и красно-белыми на видеокубе "ЦСКА Арены" в "Парке Легенд".

2 сентября сразу после окончания первого матча сезона между "Спартаком" и "Амуром" на видеокубе арены в "Парке Легенд" мы начнём прямую трансляцию из Санкт-Петербурга, где в центральном матче 6-го тура РПЛ встретятся "Зенит" и @fcsm_official! – Спартак Москва (@spartak_hc) 30 августа 2018 г.

"Спартак" - "Амур" пройдет 2 сентября, начало игры - 17.00 по московскому времени. Матч "Зенит" - "Спартак" на стадионе "Санкт-Петербург стартует на два часа позже.