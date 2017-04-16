После матча "Магнитки" и СКА болельщики кричали судьям "Позор"

Болельщики, собравшиеся на "Арене Металлург", стали скандировать "Позор" во время награждения судей после пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ между "Металлургом" и СКА (3:5), передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Победа в этой встрече позволила армейцам во второй раз в своей истории завоевать Кубок Гагарина.

Напомним, что после четвертой игры серии разгорелся скандал вокруг решения удалить в третьем периоде Даниса Зарипова. СКА в итоге реализовал удаление и забросил решающую шайбу.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА