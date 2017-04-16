После матча "Магнитки" и СКА болельщики кричали судьям "Позор"

Болельщики, собравшиеся на "Арене Металлург", стали скандировать "Позор" во время награждения судей после пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ между "Металлургом" и СКА (3:5), передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Победа в этой встрече позволила армейцам во второй раз в своей истории завоевать Кубок Гагарина.
Напомним, что после четвертой игры серии разгорелся скандал вокруг решения удалить в третьем периоде Даниса Зарипова. СКА в итоге реализовал удаление и забросил решающую шайбу.
Владислав
Кубок взял тот, кто должен был взять. Вопрос в другом - нельзя создавать чемпионат под одну команду. Дело даже не в судьях, хотя нет никаких сомнений в том, что полосаты симпатизировали армейцам и в серии с Динамо, и в серии с Магнитогорском. Ну, только слепой этого не видел. Но, повторюсь, дело не в этом. Кто перед началом чемпионата сомневался, что Кубок возьмет СКА? Из тех, кто реально разбирается в хоккее - никто. Все в этом были уверены. А кто уверен в чьей-либо победе в НХЛ? Повторюсь - не предполагает, а уверен, хотя бы на 80-90 %, вот как в победе СКА? Да, никто. Никто не назовет одну команду фаворита. Четыре - пять команд - нет вопросов. Многие так назовут, чтобы среди них был победитель. В КХЛ достаточно было одну назвать. Потому что ни ЦСКА, ни Магнитка, ни тем более, Ак Барс, Салават или Динамо, кого перед сезоном называли на победу реально претендовать не могли. Все команды, кроме СКА называли, чтобы была видимость непредсказуемости. А как может быть иначе, если у СКА любая пятерка игроков сильнее любого первого звена всех команд, кроме ЦСКА, Динамо, Магнитки, Ак Барса, Локомотива. Но, и в этих командах четвертое звено СКА сильнее любого второго звена и этой пятерки команд. И вот это убивает КХЛ. Отнимает всякую зрелищность в плей-офф, чем и красен спорт. Не регуляркой, а именно плей-офф. А там борьбы не было, и быть не могло. И вот здесь вопрос к руководству - зачем создавать правила, если с легкостью давать их обходить? Во сколько раз бюджет СКА превышает лимит зарплат? Минимум в три раза. А реально раз в пять-шесть. Ну, и зачем такой хоккей?
19:51
novic
Позор болельщикам Магнитки. Не умеют проигрывать.
19:49
Инкогнито Ижевск
Сектантники размазывают сопли. Нормальные болелы хоккея в России понимают, что победила сильнейшая команда нынче. Я сам - Сталевар, болею за Ижсталь. Но СКА взял Кубок по справедливости. Магнитка - реально старый состав. Старенький. Реально слабее оказались физически и креативно
19:39
Русский Я
а комментаторы активно повышали голос чтобы зашуметь болел))
19:28
foreverCSKAforever
Имели полное право.
19:22
Александр 7
Если у команды много халявных денег, то можно и судей купить
19:15
kaduly
Если команда ничего не может,то можно и судей вспомнить
19:02
rboss
-Тропическая гемангиома Мовсисяна- А прикинь насколько меньше получает Оренбургский Газовик, чем Зенит......
18:58
Тропическая гемангиома Мовсисяна
почему деньги Газпрома не распределяются равномерно по всей лиге?))) Почему тот же Авангард получает заметно меньше денег от Газпрома?))) на эти вопросы быдло из Питера ответа не даст)))
18:49
Goaltender
Ну что ж ещё кричать, если мама с папой в детстве культуре и такту не учили.
18:44
Кaраcик
Позиция болельщиков беспроигрышная. Если побеждает твоя команда - молодцы, отличная игра. Если побеждает СКА - Газпром купил все и вся.
18:43
камри
Cогласен с болельщиками Магнитки
18:43