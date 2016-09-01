Посещаемость КХЛ в августе упала на 1000 человек

295 327 зрителей посетили 50 матчей КХЛ, состоявшихся в августе. Таким образом, средняя посещаемость составила 5906 человек, что на тысячу меньше, чем год назад, - тогда показатель последнего месяца лета составил 6975 человек.

Правда, стоит отметить, что пока не были задействованы некоторые крупные арены (например, стадионы минского "Динамо" и "Йокерита"), и цифры наверняка вырастут после первых серий этих команд в родных стенах.

Худшим клубом по домашней посещаемости, из числа тех, кто уже провел игры на своей арене, является ЦСКА - всего 2766 человек в среднем за матч. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)