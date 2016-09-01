15:39 | ХОККЕЙ — КХЛ

Посещаемость КХЛ в августе упала на 1000 человек

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295 327 зрителей посетили 50 матчей КХЛ, состоявшихся в августе. Таким образом, средняя посещаемость составила 5906 человек, что на тысячу меньше, чем год назад, - тогда показатель последнего месяца лета составил 6975 человек.

Правда, стоит отметить, что пока не были задействованы некоторые крупные арены (например, стадионы минского "Динамо" и "Йокерита"), и цифры наверняка вырастут после первых серий этих команд в родных стенах.

Худшим клубом по домашней посещаемости, из числа тех, кто уже провел игры на своей арене, является ЦСКА - всего 2766 человек в среднем за матч. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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flex

Ну и зачем спонсировать ЦСКА гос компании, если этот клуб не интересен болельщикам? Лучше бы регионы развивали и молодежную лигу поднимали

15:50

МIG

кхм... была такая новость: московский хоккейный клуб ЦСКА планирует начать строительство нового дворца на 15-20 тысяч зрителей в 2016 году. Для кого??

15:50

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