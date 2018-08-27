Поправки в регламент КХЛ при изменении статуса белорусов не потребуются

В случае изменения статуса белорусских игроков в КХЛ не возникнет необходимости вносить поправки в регламент соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги. Ранее Минспорт РФ предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских хоккейных соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских игроков. С аналогичной инициативой Минспорт выступил и в отношении белорусских футболистов.

"Согласно регламенту КХЛ лига определяет статус "Иностранный игрок", руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", нормативными актами Минюста России и Федерации хоккея России, а также уставными нормами IIHF [Международной федерации хоккея]. В случае изменения вышеуказанных нормативных актов внесение изменений в регламент КХЛ не потребуется", - пояснили в пресс-службе.

По регламенту КХЛ, количество легионеров в российской команде не должно превышать пяти человек, не более одного вратаря.