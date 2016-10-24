15:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Попечительский совет "Кузни" рассмотрит финансовую ситуацию в клубе

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На следующей неделе состоится заседание попечительского совета новокузнецкого "Металлурга", в ходе которого будут рассмотрены в том числе и вопросы, касающиеся финансово-экономической деятельности клуба, сообщает пресс-служба "Кузни".  

По итогам заседания будет озвучена информация о текущем положении дел в "Металлурге". В настоящее время все финансовые взаимоотношения клуба с контрагентами находятся под контролем руководства, команда в штатном режиме ведет подготовку к предстоящим выездным матчам.

В клубе опровергли информацию о том, что команда может сняться с регулярного чемпионата КХЛ из-за долгов перед игроками.

Дополнительная информация

http://metallurg-nk.ru/club/news/1528/

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