11:30 | Хоккей — КХЛ

Положительная допинг-проба Зарипова была взята после матча с ЦСКА 29 января

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По информации "СЭ", допинг-пробы А и В нападающего Даниса Зарипова были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и магнитогорским "Металлургом". В организме 36-летнего форварда, который летом подписал контракт с "Ак Барсом", были найдены вещества псевдоэфедрин (снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания. - Прим. "СЭ") и гидрохлортиазид (относится к классу диуретиков, помогает маскировать применение допинга. - Прим. "СЭ").

Напомним, во вторник стало известно, что ИИХФ дисквалифицировала форварда на два года. Отстранение будет действовать до 22 мая 2019 года. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Конец великой карьеры?  Зарипов получил два года за допинг

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

молодцы скушники-медведевы-тимченки... всю регулярку до конца и весь плей-офф шантажировали магнитку... открылись только через полгода)))

11:37