Положительная допинг-проба Зарипова была взята после матча с ЦСКА 29 января

По информации "СЭ", допинг-пробы А и В нападающего Даниса Зарипова были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и магнитогорским "Металлургом". В организме 36-летнего форварда, который летом подписал контракт с "Ак Барсом", были найдены вещества псевдоэфедрин (снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания. - Прим. "СЭ") и гидрохлортиазид (относится к классу диуретиков, помогает маскировать применение допинга. - Прим. "СЭ").

Напомним, во вторник стало известно, что ИИХФ дисквалифицировала форварда на два года. Отстранение будет действовать до 22 мая 2019 года. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг