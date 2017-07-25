Положительная допинг-проба Зарипова была взята после матча с ЦСКА 29 января

По информации "СЭ", допинг-пробы А и В нападающего Даниса Зарипова были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и магнитогорским "Металлургом". В организме 36-летнего форварда, который летом подписал контракт с "Ак Барсом", были найдены вещества псевдоэфедрин (снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания. - Прим. "СЭ") и гидрохлортиазид (относится к классу диуретиков, помогает маскировать применение допинга. - Прим. "СЭ").
Напомним, во вторник стало известно, что ИИХФ дисквалифицировала форварда на два года. Отстранение будет действовать до 22 мая 2019 года. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг
V0VaN
молодцы скушники-медведевы-тимченки... всю регулярку до конца и весь плей-офф шантажировали магнитку... открылись только через полгода)))
11:37