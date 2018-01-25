Полные трибуны поздравили главного тренера минского "Динамо" с днем рождения. Видео

Главному тренеру минского "Динамо" Горди Дуайеру сегодня исполнилось 40 лет. В честь этого перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" на льду домашней арены устроили настоящее световое шоу, в это же время трибуны скандировали: "Happy birthday to you". Встреча в итоге закончилась победой "зубров" со счетом 3:2.