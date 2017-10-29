Полиция устанавливает причастных к инциденту с арбитром Комаровым

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к происшествию с арбитром КХЛ Павлом Комаровым в аэропорту "Шереметьево", сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по ЦФО. Ранее появилась информация, согласно которой судью нашли с разбитой головой без сознания на пути следования к тарпу самолета, который направлялся в Нижний Новгород.

"В настоящее время сотрудниками УТ МВД по ЦФО проводится комплекс мероприятий, направленных на установление произошедшего и лиц к нему причастных", - сказал собеседник ТАСС, не сообщив подробности произошедшего.

Арбитру КХЛ пробили голову в Шереметьево. Что произошло?