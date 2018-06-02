09:54 | Хоккей — КХЛ

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Коваленко

Андрей Коваленко. Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
Андрей Коваленко. Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против председателя профсоюза игроков КХЛ, олимпийского чемпион Альбервилля Андрея Коваленко за избиение арбитра.

9 марта в подмосковном Одинцове в матче любительских команд "Газпром экспорт" и "Тигры" Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева. Сначала Коваленко толкнул арбитра в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Арбитр Киселев: "Простить Коваленко?
Тогда игроки и тренеры поймут, что можно унижать судью" //
Коваленко об уголовном деле: "Определенные люди хотят меня дискредитировать"

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