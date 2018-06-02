Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Коваленко

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против председателя профсоюза игроков КХЛ, олимпийского чемпион Альбервилля Андрея Коваленко за избиение арбитра.

9 марта в подмосковном Одинцове в матче любительских команд "Газпром экспорт" и "Тигры" Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева. Сначала Коваленко толкнул арбитра в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Арбитр Киселев: "Простить Коваленко?

Тогда игроки и тренеры поймут, что можно унижать судью" //

Коваленко об уголовном деле: "Определенные люди хотят меня дискредитировать"