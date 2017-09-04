Пол Щехура: "Я даже не могу сказать, что произошло в матче против "Куньлуня"

Нападающий "Трактора" Пол Щехура после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (4:5 Б) подчеркнул, что челябинцы потеряли концентрацию. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу.

– Я, честно говоря, даже не могу сказать, что произошло, - цитирует клубная пресс-служба Щехуру. - Упустили концентрацию, за 10 минут они вернулись в игру. Нам нужно извлечь из этой игры уроки, найти положительные стороны и идти дальше.

– Как оцените действия звена Виделль-Щехура-Брюле?

Это была наша первая игра вместе. Мы только приспосабливаемся друг к другу, в целом мы действовали неплохо, и у нас было несколько хороших моментов. Посмотрим, что будет дальше.