Пол Щехура: "Главная задача "Трактора" - подготовиться к первому матчу сезона"

Нападающий "Трактора" Пол Щехура отметил, что в Астане на Кубке президента Республики Казахстан соберутся сильные команды. Он подчеркнул, что задача клуба на турнире – подготовиться к сезону.

– В Астане соберутся хорошие команды, – цитирует клубная пресс-служба Щехуру. – Будет интересно и сложно одновременно, тем более что мы играем так много матчей за короткий срок. После Финляндии мы немного передохнули, набрались сил, поэтому усталость не должна сыграть большой роли. Наша главная задача – найти командную химию, обрести лицо команды, доработать всякие мелочи и подготовиться к сезону. Конечно, мы хотим выиграть, но главная задача – подготовиться к первому матчу сезона.

Напомним, что Кубок пройдет с 6 по 12 августа. Соперниками "Трактора" станут "Барыс", "Авангард", "Адмирал", "Нефтехимик" и "Давос".