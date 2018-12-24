Подъяпольский займет место в воротах "Ак Барса" в матче с минским "Динамо"

Тренер "Ак Барса" Александр Завьялов рассказал, что в сегодняшнем матче с минским "Динамо" ворота казанцев будет защищать Владислав Подъяпольский.

Также он рассказал и о других изменениях в составе "барсов", которые сегодня произойдут, в сравнении с предыдущими встречами.

- По сравнению с прошлой игрой есть изменения в составе – появился Никита Лямкин, Рома Манухов сыграет. В атакующей линии всё без изменений, в воротах сыграет Влад Подъяпольский, - приводит слова Завьялова пресс-служба "Ак Барса".

Матч "Динамо" (Минск) - "Ак Барс" пройдет в понедельник, 24 декабря. Начало в 17:00 по московскому времени.