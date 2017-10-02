Подшендялов перешел в "Спартак"

Бывший нападающий московского "Динамо" Артем Подшендялов подписал контракт со "Спартаком", информирует пресс-служба красно-белых. Ранее форвард был помещен в список отказов. 2 октября нападающий должен провести первую тренировку в составе спартаковцев.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до 30 апреля 2019 года. Финансовые подробности договора не сообщаются. Подшендялов уже выступал за "Спартак" в сезоне-2007/08 годов (9 матчей, 0+1) и в первом сезоне КХЛ-2008/09 (4 матча, 0+1).

В Континентальной хоккейной Лиге он играл также за "Адмирал" и московское "Динамо", проведя в общей сложности 137 матчей и набрав 61 (28+33) очко.